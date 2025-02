Dona do álbum do ano, Beyoncé é a mais premiada da história do Grammy

Ao final do 67º Grammy, Beyoncé continua sendo a maior vencedora da história do prêmio. Agora, com um diferencial: seu primeiro Grammy de álbum do ano.

Beyoncé conquistou três novas estatuetas. Além de álbum do ano, seu "COWBOY CARTER" foi nomeado o melhor álbum country do ano. Com Miley Cyrus na música "II MOST WANTED", Beyoncé também venceu o prêmio de melhor performance country em dupla ou grupo.

Agora, ela tem 35 Grammys. A coleção começou em 2001, quando ela levou para casa os prêmios de melhor música R&B e melhor performance vocal R&B em dupla ou grupo — ambos pelo hit "Say My Name". Na mesma noite, estava indicada em outras três categorias: gravação e música do ano (ambos também por "Say My Name") e melhor canção composta para filme, televisão ou outra mídia visual (por "Independent Women Part I", de "As Panteras").