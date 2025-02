Nudez e Milton Nascimento esnobado: tudo o que rolou no Grammy 2025

Alguns vencedores aproveitaram seus discursos para chamar atenção para as causas em que acreditam. Chappell Roan pediu direitos trabalhistas na indústria musical, Shakira dedicou seu prêmio aos imigrantes nos Estados Unidos e Lady Gaga pediu proteção à população LGBTQIA+.

A noite teve homenagens a músicos que morreram em 2024. Nomes como Quincy Jones, Liam Payne e o brasileiro Sérgio Mendes foram homenageados no telão do prêmio enquanto Chris Martin, do Coldplay, cantava a música "All My Love".

Foram arrecadados mais de US$ 7 milhões. A transmissão foi usada para arrecadar fundos para a recuperação de Los Angeles após os incêndios que mataram 29 pessoas e deixaram milhares sem casa. O corpo de bombeiros de Los Angeles também foi homenageado no palco da premiação e apresentou o prêmio de álbum do ano, o principal da noite.