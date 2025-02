Quem é Kendrick Lamar, o maior vencedor da noite do Grammy 2025?

Seu terceiro disco, "To Pimp a Butterfly" (2015), foi tão grandioso que chegou até a ganhar um prêmio Pulitzer. Misturando rap e hip-hop com forte levada de soul, jazz e funk norte-americano, o disco chegou em um momento crítico da luta afro-americana nos Estados Unidos, e casou perfeitamente ao discutir a vivência preta e as questões de raça no país. O prêmio absoluto da literatura foi visto como uma enorme conquista, especialmente porque rap e hip-hop não são gêneros tão reconhecidos pela premiação.

De lá para cá, Kendrick Lamar organizou a trilha sonora do filme "Pantera Negra" (2018), da Marvel Studios, e fez colaborações com grandes nomes da música, de Rihanna a Taylor Swift. Em seus dois álbuns seguintes, "Damn." (2017) e "Mr. Morales & The Big Steppers (2022), bebeu do R&B para exorcizar os próprios demônios em letras intimistas sobre arrependimentos e celebrar as próprias vitórias.

Kendrick Lamar durante discurso ao receber o Grammy de Gravação do Ano Imagem: Kevin Mazur/Getty Images for The Recording Academy

O rapper já se apresentou duas vezes no Brasil. Kendrick Lamar foi atração principal do Lollapalooza 2019, em São Paulo. Anos depois, em 2023, retornou à capital paulista para encabeçar o GP Week, no Allianz Parque.

No Grammy 2025, voltou para casa com cinco estatuetas de sete indicações, sendo que as duas "derrotas" foram para ele mesmo. O músico fez a limpa graças a faixa "Not Like Us", hit absoluto de 2024 que foi um ataque nuclear contra Drake, rapper canadense que puxou briga com o norte-americano. A faixa conquistou os prêmios de gravação do ano, canção do ano, melhor performance de rap, melhor canção de rap e melhor videoclipe.

A canção "Not Like Us", consagrada na premiação, chegou até a render processo para o rapper. A rixa viralizou em 2024 e rendeu uma série ataques e respostas, até que "Not Like Us" — em que Lamar acusa Drake de pedofilia e levanta suspeitas de todo o círculo de amigos e familiares do rival — serviu como ponto final na briga.