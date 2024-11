Ex-influencer presa por tráfico humano disputa concurso de miss na cadeia

Kat Torres, 34, é uma das candidatas do Concurso Garota Talavera Bruce, que será realizado nesta quinta-feira (14) em uma penitenciária em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A ex-influenciadora digital disputa o posto de Miss Talavera Bruce com outras nove detentas. Segundo a coluna de Ancelmo Gois no jornal O Globo, entre as demais postulantes estão uma modelo, uma bailarina, uma profissional de salão de beleza, uma lutadora de muay thai e uma passista de escola de samba.

Kat Torres foi sentenciada a oito anos de prisão, por tráfico humano e por submeter uma pessoa a condições análogas à escravidão. Presa em outubro de 2023 e condenada em junho deste ano, ela teria se associado a uma seita que aliciava pessoas.