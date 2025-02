Chris Brown vence Grammy após ser indicado para três categorias

Chris Brown, 35, foi indicado para três categorias do Grammy 2025, considerada a principal premiação da música mundial. Mesmo com um histórico repleto de polêmicas, o artista venceu Melhor Álbum R&B.

O que aconteceu

O cantor foi nomeado para três prêmios da premiação que ocorreu na noite deste domingo (2), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Chris Brown possui um longo histórico de agressão e violência contra mulheres.

Antes mesmo da premiação, o artista foi anunciado como vencedor de Melhor Álbum R&B por "11:11 (Deluxe)". Indicado também para Melhor Perfomance R&B, o cantor perdeu o prêmio para Muni Long, que venceu com Made For Me (Live On BET).