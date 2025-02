Australiana, arquiteta e funcionária de Kanye West: quem é Bianca Censori?

O próprio West disse "dominar" a mulher em meio a uma série de publicações polêmicas. "Eu tenho domínio sobre a minha mulher. Ela está com um bilionário, por que daria ouvidos a vocês, vadias pobres e burras? As pessoas dizem que o visual no tapete vermelho foi decisão dela. Sim, eu não mando ela fazer nada que ela não queira, mas ela definitivamente não poderia ter vestido isso sem minha aprovação", escreveu, no último final de semana.

Segundo fontes, Bianca está "cansada" do comportamento de West após o rapper se declarar nazista. "Bianca não sabia que ele estava fazendo isso. Eles estão em Los Angeles, e ele começou a [publicar essas coisas] no meio da noite", disse uma fonte ao Daily Mail. A jovem estaria irritada porque Kanye estaria "colocando os dois em perigo" e "dando um exemplo horrível aos filhos".

A família de Bianca parece apoiar o casamento com West. O casal já foi visto algumas vezes com a mãe da australiana, enquanto a irmã dela, Angelina, compartilhou o visual controverso do Grammy nas redes sociais.

Ela, por outro lado, é vista frequentemente com os filhos do rapper. Na companhia das crianças, Bianca veste roupas mais conservadoras. Segundo o Daily Mail, esse teria sido um pedido de Kim Kardashian. A socialite nunca falou publicamente sobre Censori, mas foi vista ao lado dela na festa de lançamento do álbum "Vultures".