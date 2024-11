Ex de Hugh Jackman curte vídeo sobre traição do astro e aumenta rumores

Deborra-Lee Furness, 68, ex-mulher de Hugh Jackman, 56, alimentou os rumores de que o ator teria a traído.

O que aconteceu

Furness curtiu um vídeo no Instagram que sugere que o astro de Wolwerine teria "fugido" com a atriz Sutton Foster. Nas redes sociais, muitas pessoas consideraram o gesto como uma confirmação de que houve uma infidelidade do ator na relação dos dois.

O vídeo em questão é uma reflexão publicada por Tasha Lustig sobre o relacionamento de Jackman. A influenciadora fala como Deborra viu seu casamento chegar ao fim após o suposto affair entre Hugh e Sutton nos bastidores do musical "The Music Man".