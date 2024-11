Estilista pede remoção de clipes de Anitta do YouTube e cobra indenização

Marco Civil da Internet, estabelecido desde 2014, determina que YouTube não pode ser condenado por conteúdos gerados por terceiros. "A ação é infundada. Plataforma só pode ser responsabilizada caso não cumpra uma ordem judicial de remoção de conteúdos", disse Ricardo Vieira de Souza, advogado especialista em direito digital, em papo com Splash.

Splash entrou em contato com a empresa Google Brasil, que ainda não foi notificada pela Justiça. A reportagem será atualizada caso a organização se posicione sobre o caso. Pedido da estilista será avaliado pelas autoridades após empresa apresentar defesa formal.

A reportagem também entrou em contato com a assessoria de Anitta, que ainda não se manifestou sobre o assunto. A nota será atualizada assim que houver uma resposta.

Entenda o caso

Anitta teria utilizado peças criadas por Lucia nos clipes de quatro hits, segundo primeira ação. Lista é composta por "No Meu Talento" (2014), "Is That for Me" (2017), "Vai Malandra" (2017) e "Funk Rave". Posteriormente, algumas roupas teriam sido utilizadas em campanhas promovidas pela C&A, apontadas como produções da marca em parceria com a designer Yasmine McDougall Sterea.