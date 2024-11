A Fazenda: Sacha e Yuri detonam Vanessa: 'Cara de herdeira'

Mas as vezes o cara fala e esquece, pô. Essas minas vão envenenar e pensam que é outra coisa. As vezes tu foi no coração bom de não colocar ela, não se esforçar por que ela ficou mal uns dias e as pessoas vem retorcer.

Luana relata que conversou com a ex-Casamento às Cegas que reafirmou ter ouvido as palavras de Sacha. "Eu não falei com ela, se falei foi com você sobre outro assunto", responde Sacha.

"Enfim, tudo o que você falar eles vão distorcer para o lado ruim da coisa", continua a empresária. Ela conta que mantém sua conversa sobre assuntos fora do jogo.

"Mesmo que trabalhe no administrativo, as pessoas tem que ser proativos, isso é da pessoa", diz Yuri e reclama que ela pediu para ele trocar com ela de tarefa, enquanto Luana estava realizando sozinha. "Se joga nesse jogo, se diverte, vai fazer os animais, se sujar. Olha o orgulho que a família dela vai ter de ver. Ela não tá nem ai para nada, não ta fazendo nada, só enchendo o saco. Tá aqui fazendo hora extra, que nem toda a turma dela. "

"Duvido que ela fique na parte administrativa, essa aí não faz nada não. A cara dela é herdeira. Carinha de herdeira que ela tem", finaliza Sacha.