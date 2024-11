Chico: Sem Zé Love, Sacha perde força e Flor vira 'terceira via' na Fazenda

Após a eliminação de Zé Love, de A Fazenda 16, da Record, Sacha Bali perdeu voz e força, e Flor Fernandez tem aparecido cada vez mais na condição de "terceira via", segundo avaliação do colunista Chico Barney, no Central Splash, do Canal UOL, nesta quarta-feira (13).

Toda a mobilização e esquematização que eles [o grupo maior] tinham até semana passada era muito em prol da influência que o Zé Love mantinha dentro da casa. E a partir do momento que o Zé Love saiu, a gente começa a ver muitas estruturas ruindo. E a Flor cada vez mais à vontade na sua nova condição de terceira via. Chico Barney ao falar sobre o movimento do jogo pós-eliminação de Zé Love

Em tom irônico, o colunista disse ainda que a saída de Zé Love fez com que Sacha falasse menos, o que ele considera ser um ponto positivo diante da movimentação do jogo.