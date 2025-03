Influencer ganha R$ 40 mil com faxina nua e atende de políticos a jogadores

A criadora de conteúdo adulto Ellen Salles, 22, revelou que fatura até R$ 40 mil por mês para fazer faxinas pelada nas casas dos admiradores, entre os quais estão personalidades da TV, da música, da política e até mesmo dos gramados.

O que aconteceu

Ellen cobra de R$ 2.000 a R$ 5.000 pelo serviço "exclusivo e sigiloso". A gaúcha explicou que o perfil do público é homem heterossexual com faixa etária de 35 a 55 anos e 90% deles com "alto poder aquisitivo", afirmou ela em entrevista a Splash.

Na lista de clientes de Salles consta um jogador do time principal do Flamengo e um cantor de trap — ela, no entanto, não revelou o nome do atleta nem do músico. "O perfil dos clientes é formado geralmente por empresários, políticos, jogador de futebol, médico e advogado", contou, ressaltando que também já atendeu "cliente de classe média que, por serem muito meus fãs, acabaram juntando essa grana para me ver ao vivo".