Quem sairá de A Fazenda? Chico Barney aposta em Roça feminina

A formação da oitava Roça —termo dado à escolha de participantes que serão indicados para eliminação— ocorre nesta terça-feira (12). Zé Love foi eliminado na roça da última terça-feira, em uma disputa com Flor e Gui.

Falta transparência em transmissão

Chico também criticou a falta de transparência da direção do programa e disse que isso seria um problema estrutural recorrente. A discussão foi levantada devido a queixas e teorias da conspiração levantadas por Zé Love sobre a emissora após a sua eliminação.

Mas eu acho que é uma prática da Fazenda, de uma falta de transparência maior. Qualquer momento que tem, entra alguma coisa mais confusa e eles cortam. Houve momentos em que o streaming da Record ficou várias horas fora do ar. Mas quem entra em A Fazenda, entra já sabendo disso. Eu concordo com a indignação do Zé Love, e acho qualquer pessoa se sentiria assim.

De fato, isso é ruim. A falta de transparência só reforça o negócio que a gente fala todo ano. Essa falta de transparência do Play Plus acaba sendo um tiro no pé do próprio programa. É uma pena.

Chico Barney

A comentarista Bárbara Saryne afirmou que a questão tem afetado a todos os participantes, e não apenas um. "É verdade, eu vejo como um problema estrutural que afeta todos os participantes. Eles não escolhem um ali para poder prejudicar. Se for pensar, então, é todo mundo, porque todos ali já tiveram alguma conversa cortada, algum momento de briga que não foi mostrado. É um problema que acaba dando munição para os participantes ficarem falando sobre o programa", avaliou.