Esposa de Zé Love desabafa sobre A Fazenda: 'Inventaram um Zé agressor'

Ela conta que participou de programas para dar o seu lado da relação com o ex-jogador. "Depois eu fiquei um pouco ausente, porque mexe muito com o psicológico, a gente não é do mundo da internet."

Mas a verdade sempre vence. Ele voltou da primeira roça, agora tá disputando a prova, vamos ver o que vai acontecer.

Bárbara questionou se Luciana pretende seguir em frente com as 'ameaças' de processo feitas por Zé Love dentro do reality rural. Ele disse que entraria na esfera judicial contra os peões que o acusavam de ser agressivo com sua família.

A empresária explicou que todo as provas para possíveis processos estão reunidas com a equipe jurídica de Love. "A decisão não é minha, nem do advogado, é exclusivamente do Zé. Ele deixou isso claro no reality, que deseja que respondam juridicamente. Então todo o material está pronto, separado, e a gente vai aguardar a saída dele. Ele determinando que sim, a gente vai entrar com o processo."

Ela analisa que com o teor pesado das acusações que recebeu, achou que o esposo não aguentaria continuar no jogo. "Eu achei bastante maduro da parte dele não deixar transparecer isso."