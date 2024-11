10 vezes em que Bruno Mars mostrou amor pelo Brasil e mereceu CPF

Em entrevista ao O TEMPO, o motoboy Raphael Dias Santana contou que ficou surpreso ao encontrar o cantor. "Quando vi o Bruno Mars sentado no bar do Ronaldo, não acreditei e voltei pra ter certeza do que eu estava vendo. Quando me aproximei, o Bruno me cumprimentou e pediu pra dar uma volta de moto", disse.

Marcou presença no clássico jogo Flamengo x Fluminense. O cantor foi assistir ao jogo acompanhado da cantora Rosé, da banda Blackpink. Os dois foram flagrados diversas vezes pelas câmeras no estádio e também tietados pelos torcedores.

Tatuagem do Cristo Redentor no peito. O cantor publicou um vídeo em suas redes sociais para se despedir do Brasil após a maratona de shows. Nas imagens, Bruno Mars aparece tatuando o Cristo Redentor no peito.

O tatuador brasileiro conhecido como Cadu Underdog contou como foi participar do vídeo viral de Bruno Mars no Brasil. "A sensação foi bem legal de estar com ele. Eu não posso falar muita coisa ainda porque não sei até que ponto eu posso falar. Assinei um contrato falando que eu deveria divulgar as coisas assim que eles divulgassem. Mas o dia foi muito legal"

CPF brasileiro. O objetivo, segundo o jornal Extra, foi não só honrar a presença do astro internacional, mas também divulgar a nova Carteira de Identidade Nacional (CNI), que terá o CPF como único documento de identificação e passará a ser obrigatória em 2032.

O CNI trazia impresso o nome de Bruno Mars, além do 'nome social' Bruninho Márcio - apelido carinhoso que ele ganhou dos fãs brasileiros.