Bruno Mars posta vídeo cantando e dançando funk para se despedir do Brasil

Bruno Mars desembarcou no Brasil em 30 de setembro e fez shows em 15 capitais do país. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba e Belo Horizonte foram algumas das cidades por que ele passou.

Mais do que pelas performances em si, o cantor marcou pela simpatia e a simplicidade com que aproveitou a rotina e a cultura locais. Ele assistiu a uma partida de futebol no Maracanã, tomou cerveja com fãs em bares das cidades que visitou, fez uma tatuagem do Cristo Redentor e cantou com ícones nacionais como Thiaguinho e a dupla Chitãozinho e Xororó.