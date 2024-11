Bruno Mars ganha RG simbólico em último show no Brasil: 'Bruninho Márcio'

Bruno Mars, 39, foi presenteado com um documento de identidade simbólico ao fim do show que fez na terça-feira (5) em Belo Horizonte (MG) - e que encerra sua passagem pelo Brasil.

O que aconteceu

O mimo foi um presente do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O objetivo, segundo o jornal Extra, foi não só honrar a presença do astro internacional, mas também divulgar a nova Carteira de Identidade Nacional (CNI), que terá o CPF como único documento de identificação e passará a ser obrigatória em 2032.

O CNI trazia impresso o nome de Bruno Mars, além do 'nome social' Bruninho Márcio - apelido carinhoso que ele ganhou dos fãs brasileiros. "O mundo pode ter o Bruno Mars, mas o Bruninho pertence ao Brasil", chegou a declarar o próprio cantor, no encerramento do show na capital mineira.