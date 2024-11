K-pop: Semana de comebacks do TXT, Viviz e MiSaMo (Twice)

saw someone say it's funny cause julie is 5 years older than ni-ki but he's 3 years her senior pic.twitter.com/mlDCHZEJ54 -- ?? (@WONFAlRY) November 6, 2024

Taehyung (V do BTS) anunciou que vai lançar "White Christmas", um cover/reedição do clássico de Bing Crosby. A arte do single tem Crosby com Yeontan, cachorro do Tae.

O Going Seventeen, programa de variedades do Seventeen, recebeu uma presença ilustre: a mãe do Hoshi. Eles são idênticos!

O novo disco japonês do trio Mina, Sana e Momo, as MiSaMo do Twice, saiu. Escute "Haute Couture" aqui: