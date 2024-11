Ano dos solistas? Idols emplacam hits e se consolidam fora de seus grupos

Taeyong - TAP

HwaSa - Na

HwaSa é uma das únicas artistas que restaram na PNation, empresa do PSY, e ela segue entregando performances muito acima da média.

Yeonjun - GGUM

Surpresa para os MOAs, fãs do TXT, Yeonjun lançou seu primeiro solo, bem diferente do que ele faz no grupo e com direito a disco com bonequinho!