G4 recalcula rota após eliminar principal rival: 'Não passar do limite'

Gui disse que eles deveriam seguir com sua estratégia, mas não "levar desaforo para casa" e se posicionar quando preciso. "Continuar com decência, não passar do limite com ninguém, não humilhar ninguém ou debochar para menosprezar".

Mais tarde, Yuri falou sobre sua estratégia com Gui e Luana, e indicou que eles precisam "acabar com as plantas". "Tem que ir alguém forte com alguém fraco", disse.

0:00 / 0:00

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após saída de Zé Love? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Babi Muniz Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/PlayPlus Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Gizelly Bicalho Reprodução / Instagram Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD Luana Targino Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação

LIVES