Ana Hickmann abre o jogo sobre venda de sua mansão de Itu por R$ 40 milhões

Ana Hickmann, 43, colocou sua mansão em Itu, no interior de São Paulo, à venda.

O que aconteceu

Em seu canal no YouTube, a apresentadora falou sobre a decisão de vender o imóvel. A mansão está disponível para compra por R$ 40 milhões.

Ana disse que ciclos existem e se encerram. "Acho que o mais importante de tudo é que na vida existem ciclos e lugares significam momentos, significam ciclos. A nossa casa faz parte disso e aquele ciclo se fechou. É uma casa linda, maravilhosa, que eu construí com todo o suor do meu rosto, trabalhei muito para construir aquela casa. Coloquei dentro dela todos os desejos de uma menina que nasceu no Rio Grande do Sul, no interior, e que sempre quis ter a família toda por perto".