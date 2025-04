Elton John faz desabafo sobre perda de visão: 'Extremamente difícil'

Recentemente, ele confessou ter pensado na própria morte ao compor a melodia do tema "When This Old World Is Done With Me" ("Quando Este Velho Mundo Terminar Comigo", em tradução livre). "Eu estava compondo a melodia para a letra do Bernie [Taupin, compositor da letra] e, no início, achei tudo muito bonito. Mas, ao chegar no refrão, percebi que a canção tratava da minha própria despedida. Quando você chega à minha idade, inevitavelmente começa a se questionar sobre o tempo que ainda lhe resta. Pensei em meus filhos, no meu marido… e simplesmente desmoronei. Chorei por 45 minutos sem conseguir parar", contou ele, ao podcast Smartless.