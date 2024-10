Assinatura de Ana Hickmann em empréstimo de R$ 650 mil é falsa, diz perícia

Laudo de perícia divulgado nesta quarta-feira (23) aponta que as assinaturas de Ana Hickmann num contrato bancário de R$ 652 mil são "irrefutavelmente falsas".

O que aconteceu

Análise foi solicitada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No primeiro semestre de 2024, Ana Hickmann solicitou outra perícia, esta privada, que também apontou que as assinaturas seriam forjadas — a apresentadora acusa sua ex-agente, Cláudia Helena dos Santos, de ter falsificado sua assinatura em parceria com Alexandre Correa, ex de Ana.

A perita comparou a assinatura no contrato com a assinatura em documentos de Ana Hickmann. Ambas foram analisadas com ferramentas como microscópio, radiação ultravioleta, máquinas fotográficas com zoom ótico e outros instrumentos de ampliação.