Romance de Edu Guedes e Ana Hickmann parece de filme, avalia Yas Fiorelo

Edu Guedes deu detalhes sobre o relacionamento com Ana Hickmann em entrevista ao The Noite (SBT), e disse que a apresentadora foi quem deu o "primeiro passo" para que o primeiro beijo entre eles acontecesse.

O casal, que está noivo há cerca de um mês, iniciou o relacionamento em março, após os respectivos divórcios. "Ele teve alguns casamentos; ela, só um. Mas parece que eles estão muito apaixonados mesmo", disse Leão Lobo.

"Parece roteiro de filme", avaliou Yas Fiorelo no Spash Show desta quinta-feira (25), comparando o atual parceiro de Ana com o antigo, Alexandre Correa, que foi acusado de violência doméstica.