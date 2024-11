Albert repudia falas e Sacha o chama de hipócrita: 'Nunca vi criticando'

Albert disse que Zé Love sempre foi amigável com ele, mas que não concorda com algumas atitudes do peão.

Sacha disse que ninguém na Fazenda cometeu "tantos absurdo" quanto Zé Love. "Aí a conta é dele", respondeu Albert.

Sacha, então, disse que ele estava sendo hipócrita ao só apontar e criticar as falas dele e de Gizelly, mas não as de Zé.

Albert disse ser imparcial e que seu jogo é independente —o que Sacha também discordou. "Nunca te vi criticando ninguém do outro grupo, só em relação a mim", disse.

"Eu critico internamente", respondeu Albert. "Pra mim, tem coisas que são graves, e se pesa pra mim, eu me posiciono".

"Eu não vi pesar pra ninguém como pesou pra mim", rebateu Sacha.