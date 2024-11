Saryne: Gizelly chamar mãe de Sacha de lixo em A Fazenda é hipocrisia

Chamar a mãe de Sacha Bali de lixo só revelou a hipocrisia de Gizelly Bicalho, em A Fazenda, da Record, avaliou a comentarista Bárbara Saryne, durante participação no Central Splash, do Canal UOL, nesta quinta-feira (7).

Porque, até então, era um pecado envolver a família [no jogo]. Supostamente, só o Sacha fazia isso ao falar sobre o filho do Zé Love. Era uma citação, mas encaravam como se falasse mal do filho dele. E agora a gente teve a Gisele falando da mãe do cara, que não estava ali para se defender. E ainda a colocando como lixo. Então, achei que foi um desrespeito.