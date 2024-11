Flor, Gui e Zé Love pedem para ficar na 7ª roça de A Fazenda; veja defesas

Ao fim do programa ao vivo de quarta-feira (6) de A Fazenda 16 (Record), Flor, Gui e Zé Love pediram para ficar no programa. Os três disputam a sétima roça do programa e o menos votado será eliminado na quinta-feira (7).

Confira as defesas:

Flor: "Se acharem que eu mereço, me deixem ficar, porque tem muita coisa boa pra gente fazer ainda! Que vocês me conheçam mais além da Flor que vocês viam na TV. Por favor, votem para eu ficar na Fazenda 16 e realizar meu sonho!"

Gui: "Na minha trajetória de jogo, eu tenho certeza que não humilhei ninguém — pelo contrário, recebi diversas ofensas e ameaças, tanto que hoje só jogo com 3 pessoas e recebemos diversos apontamentos e humilhações. Por esse motivo, peço para votarem em mim."