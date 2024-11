Sabrina Sato perde bebê na 11ª semana de gestação

Procurada por Splash, a assessoria de Sabrina Sato compartilhou o boletim divulgado pelo hospital e afirmou que não se pronunciará.

Gravidez foi confirmada em outubro

O casal confirmou a gravidez após a notícia ser divulgada em portais de notícia. "Uma nova gestação é uma bênção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa de que evolua bem", disse a assessoria da apresentadora, em nota a Splash, na ocasião.

Nicolas afirmou que a gravidez havia sido planejada e deu detalhes de como Sabrina lhe deu a notícia. "Estávamos juntos, ela disse que tinha um presente para me dar. Era uma caixinha, e quando abri, vi os sapatinhos. Foi tão mágico. É como se a vida estivesse começando agora", disse, em entrevista à revista Ela.

O ator anunciou o noivado no início de setembro, no Domingão com Huck. Os dois se aproximaram no Natal do ano passado e foram flagrados juntos pela primeira vez em janeiro. O relacionamento foi confirmado por Sabrina em fevereiro.