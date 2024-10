Nicolas Prattes conta como Sabrina revelou gravidez: 'Deu um presente'

Nicolas vê a paternidade como uma "missão de vida" e elogia o pai e o padrasto. "Meu pai é o melhor do mundo. Mas é um cara sem rede social, que gosta de ir para o meio do mato no fim de semana, avesso a holofotes. O Edson casou com minha mãe quando eu tinha 6 anos, e sempre me amou como filho. Os dois são muito amigos meus."

Ele disse que a declaração de que faz sexo 50 vezes por semana com Sabrina surgiu das contas de "alguém de Humanas". "Achei engraçado. Vivemos em um mundo de recortes. O sexo na relação é muito importante, mas existem outros sentimentos a serem validados. Nós temos sonhos e metas parecidos".

Na matéria, Sabrina exalta a "sensibilidade" de Nicolas. "Ele fala abertamente sobre os sentimentos, facilitando o diálogo. Valoriza o que é simples e essencial, os momentos em família e os amigos. Essas qualidades são muito importantes para criar nossos filhos. [...] Sempre soube que Nicolas seria um bom pai, pelo amor e cuidado que tem com a minha filha desde quando a conheceu."