Sabrina Sato confirma que está grávida de filho com Nicolas Prattes

Sabrina e Nicolas assumiram o namoro no Carnaval deste ano. Em setembro, Nicolas confirmou no Domingão com Huck que está noivo da apresentadora. Luciano Huck se referiu a Sabrina como namorada dele, e o ator corrigiu: "Agora é noiva".

A apresentadora já é mãe de Zoe, 5. A menina é fruto do relacionamento com Duda Nagle, de quem Sabrina se separou no início de 2023.

Nesta semana, foi ao ar uma declaração de Nicolas sobre casamento e filhos. No "Lady Night" exibido na terça-feira (3), ele confirmou que pretende se casar e ter filhos com Sabrina, e relembrou o início do relacionamento: "Eu estava solteiro, aí mandei uma mensagem. Acho que foi Natal. Falei: 'Pô, Feliz Natal para você e para a sua família'".