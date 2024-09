Do flagra ao noivado: a história de amor de Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Sabrina e o ator foram fotografados juntos pela primeira vez na piscina do hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, no dia 29 de janeiro. Nas fotos, os dois estavam com a mãe do artista e com a filha da apresentadora.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes durante Carnaval 2024 Imagem: Adriano Ishibashi/Brazil News

Ela também foi flagrada com o rapaz no Camarote Nº1, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na madrugada do dia 13 de fevereiro. Os dois assistiram juntos ao desfile da Viradouro. Ela foi ao camarote após desfilar pela Vila Isabel.

À época, o ator já até circulava entre familiares de Sabrina, conforme divulgado pelo colunista de Splash Lucas Pasin. O ator, inclusive, curtiu o Desfile das Campeãs, em São Paulo, ao lado de Karina Sato — irmã de Sabrina.

Nicolas Prattes e Sabrina Sato Imagem: Reprodução/Instagram/@nicolasprattes

Apresentadora confirmou o romance no dia 18 de fevereiro. À época, em contato com a reportagem de Splash, a assessoria da artista disse que os dois "estavam se conhecendo", mas evitou usar o termo "namoro".