Boni recorda criação que revolucionou Carnaval na Globo

Boni, 89, recordou como revolucionou a transmissão pela Globo dos desfiles das escolas de samba no Carnaval carioca.

O que aconteceu

O ex-diretor de TV contou que, décadas atrás, ficava incomodado com a falta de uma opção para fazer boas tomadas aéreas da Marquês de Sapucaí. "Já que estamos na época do Carnaval, eu vou confessar para você uma coisa que me incomodava na transmissão dos desfiles: era o fato da gente não ter uma câmera que pudesse acompanhar por cima a escola desde o começo até o fim, desde o Setor 1 até a Apoteose", afirmou, por meio de um vídeo publicado em seu Instagram.

Boni e sua equipe tentaram encontrar algumas saídas mais simples, porém nenhuma delas se mostrou efetiva. "Eu pensei - e as outras emissoras também pensaram - na utilização do helicóptero e foi utilizado. Mas o helicóptero não era uma ave noturna. As imagens ficavam borradas, você não via direito a transmissão... Em vez de ajudar, atrapalhava."