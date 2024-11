Produtora de LeBron James estuda fusão com criadora de The Kardashians

LeBron James, 39, está negociando a fusão da SpringHill, sua produtora de TV e cinema, com a britânica Fulwell 73, criadora do reality show The Kardashians.

O que aconteceu

As duas empresas veem na possível associação uma oportunidade de se fortalecer no mercado, além de combinar seus recursos para produzir novos conteúdos tanto na Europa como nos Estados Unidos. Segundo a agência Bloomberg, as conversas estão acontecendo há meses e podem - ou não - caminhar para um desfecho favorável.

A SpringHill foi fundada por James em 2020 e foi responsável por projetos como o filme "Space Jam: Um Novo Legado" (2021) e a série documental "Starting 5", da Netflix.