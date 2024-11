Ex-namorada de Sacha recebe oferta milionária para denunciar falsa agressão

Uma ex-namorada de Sacha Bali, que está confinado em A Fazenda, recebeu uma proposta para acusar o ex de mentiras.

O que aconteceu

Segundo a coluna de Erlan Bastos do Em Off, a mulher, que não teve o nome revelado, foi abordada por uma suposta equipe do "Domingo Espetacular" da Record. Os produtores do programa teriam oferecido o valor de R$ 3500 para que denunciasse o ator, sem que apresentasse comprovação presencial.

A jovem, que conhecia dois produtores da emissora, procurou os colegas e verificou se a proposta era real. Ao saber que a oferta não procedia, ela registrou um boletim de ocorrência sobre o ocorrido.