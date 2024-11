Ninguém cantou mais 'Ave-Maria' em casamentos de famosos do que Rayol

INSPIROU ROBERTO CARLOS?

Também foi no Corte Real Show que Aguinaldo Rayol criou o hábito de pedir que a mulherada da plateia levasse flores ao programa. "Ele pegava aquela tonelada de flores no palco, dava um beijinho em cada uma e jogava para a plateia. Acho que o Roberto Carlos pegou isso dele", disse Travesso, ainda no Dois Diretores em Cena.

Sempre afável no trato, Agnaldo Rayol era receptivo nas brincadeiras e piadas promovidas por amigos como Hebe e Ronald Golias, que chegava a lhe bater de verdade com guarda-chuva nas costas quando encarnava o lendário Bartolomeu Guimarães, icônico personagem do comediante.

Também atuou em novelas —como a primeira versão de "As Pupilas do Sr. Reitor" (1970), na Record, e colocou a voz em várias outras. Já nos anos 1990, Agnaldo Rayol ressurgiu após um período de ostracismo graças a Benedito Ruy Barbosa. Em "Renascer", cantou "Em Nome do Amor" (César Augusto e Pika), uma pegada mais popular.

Voltaria à trilha sonora do autor no folhetim seguinte, "O Rei do Gado" (1996), com "Mia Gioconda", de Vicente Celestino, gravada com Chrystian e Ralf, e em "Terra Nostra" (2000), com "Tormento d'Amore" (Luiz Schiavon, Marcelo Barbosa e Antonio Scarpellini), em dueto com Charlotte Church na abertura, um sucesso incontestável.

Nascido no Rio de Janeiro, Agnaldo Rayol dizia ser "cidadão paulistano com muita honra, de título recebido" na Câmara de Vereadores. "São Paulo é minha terra, São Paulo me abriu tudo, me abriu janela, me abriu porta", falou, em depoimento à Jovem Pan.