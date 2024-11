Além de Letícia Sabatella: famosos casados que dormem em camas separadas

Daniel Dantas, 70, revelou que ele e Letícia Sabatella, 53, preferem dormir em camas separadas. Juntos desde 2019, o ator contou que o casal até optou por não dividir mais a mesma casa.

Dantas justificou a decisão ao fato de ambos terem hábitos noturnos diferentes. "Eu e Letícia, por exemplo, não conseguimos dormir juntos por causa de nossas preferências quanto à temperatura do quarto. Isso faz parte de manter nosso próprio espaço um do outro", explicou em entrevista ao jornal O Globo.

Letícia Sabatella e Daniel Dantas, no entanto, não são os únicos famosos com esse tipo de acordo. Alguns casais de celebridades até dividem o mesmo teto com seus parceiros, mas na hora de dormir, vai cada um para o seu lado.