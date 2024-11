Barraco toma conta do concurso de Miss Grand International; assista

O grupo de Mianmar acusou a organização de exigir dinheiro em troca da coroa principal do concurso. Na ocasião, ele gritou com alguém que filmava a briga.

Aos prantos, Thae foi levada embora em meio a um empurra-empurra e um confronto verbal entre Htoo e o diretor do concurso tailandês, Nawat Itsaragrisil. Após a confusão, Htoo se justificou, alegando que Thae Su estava visivelmente abalada com a posição em que foi colocada no concurso.

Ele foi banido do evento indefinidamente de acordo com o "Daily Mail". Por fim, a organização do Miss Grand International decidiu "atender ao desejo" da equipe da Miss de Mianmar e tirou dela a terceira colocação, por violação dos termos de conduta do concurso.