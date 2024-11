Texto de Tati Bernardi cai no Enem, e nem escritora sabe resposta

Um texto de Tati Bernardi, 45, foi tema de uma das questões do Enem 2024.

O que aconteceu

A escritora teve um de seus textos usados em questão da prova. "'Coisar' é verbo de quem está com pressa ou tem lapsos de memória. É pra quando 'mexe qualquer coisa dentro doida'. E que coisa magnífica poder se expressar tal qual Caetano Veloso. Agora chega, porque 'esse papo já tá qualquer coisa' e eu já tô 'pra lá de Marrakech'", dizia o trecho da obra de Tati no enunciado. A pergunta era sobre qual era o recurso utilizado na progressão textual para garantir a unidade temática da crônica.

Tati apontou que a resposta poderia ser "reiteração, marcada pela repetição de uma determinada palavra e de seus cognatos", mas não mostrou certeza. "Eu "caí" no Enem e acho que a resposta é C, mas achei as outras alternativas tão bonitas", escreveu ela, em publicação no Instagram.