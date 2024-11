A Fazenda: Aliados questionam realidade de Flor: 'Conta não fecha'

Zé, Flora e Gizelly questionaram a realidade de Flor na manhã desta segunda-feira (4) na Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na cozinha, os peões lembraram quando Flor falou sobre sua mãe e irmão. Segundo os peões, o irmão de Flor não a ajudou financeiramente com a entrada no reality e outras questões de família, apesar de "ter um hospital". "Acabo todo o meu dinheiro com a minha mãe e meu irmão, que tem um hospital, não ajuda?", questionou Flora.

Gizelly chegou a revelar que todos os peões ganham R$ 80 mil para manter suas redes sociais durante o confinamento, e Flora disse que Flor abriu mão do dinheiro para "se manter".