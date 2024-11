Fernando entra em discussão entre Flora e Sacha: 'Você vai ser um fracasso'

Flora cobrou Sacha por ter gritado com ela durante uma discussão em A Fazenda (Record). O bate-boca aumentou com a entrada de outros peões na discussão.

O que aconteceu

Flora acusava Sacha de ter gritado com ela durante uma discussão generalizada anterior e o ator e Yuri rebatiam os argumentos da peoa. Fernando entrou no quarto e se intrometeu na briga: "Gritou sim! Inflou e ficou com carinha de demônio que eu vi!"

"Vocês vão tudo ser cancelados por causa desse cara aí", disparou Fernando para o G4. "É macho para c***** para gritar com ela, não passa pano, não! Foi feio e a Luana viu!"