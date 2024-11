A Fazenda 16: Pódio de rivais? Torcidas definem favoritos da edição

Após a eliminação de Camila Moura na quinta-feira (31), A Fazenda 16 (Record) começa a definir os favoritos para vencerem a edição. Saiba quem pode chegar à final de acordo com a enquete UOL:

O que diz a enquete

Zé Love é o favorito para vencer o reality show, segundo a enquete de "peão favorito após a eliminação de Camila". O ex-futebolista somava 42,84% dos votos na última atualização da enquete, às 10h30 desta segunda-feira (4).

Em segundo lugar no pódio estava o maior rival de Zé no programa, Sacha Bali, com 33,96%.