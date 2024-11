Conexão dos fãs com Smashing Pumpkins vai além das camisetas

"Acho que a identificação não está tanto no estilo, mas na atitude", comenta Arnaldo Soares, 39 anos. Ele foi um dos milhares de fãs que compareceram ao Espaço Unimed, na noite deste domingo (3/11), para prestigiar sua banda do coração, o Smashing Pumpkins. E, como a maioria do público, não usava uma camiseta do grupo.

Há algo de curioso em um show de rock onde não há presença massiva de camisetas estampando capas de discos, fotos dos integrantes, ilustrações ou logotipos da banda em questão. É como se a conexão se desse por outros motivos - mais profundos, que não necessitam de reconhecimento externo.

"Eu até tenho um moletom estampado com 'Zero', igual que o Billy Corgan usa no clipe de 'Bullet with Butterfly Wings', mas nem lembrei de pegar", explica Arnaldo, que veio com amigos de Salvador (BA) só para ver o show. "Mas não faz diferença, porque é a banda da minha vida, que me ajuda até hoje a passar por muita coisa".