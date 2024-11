Abandono e degradação: 5 mansões de famosos que estão 'caindo aos pedaços'

Mansão de Clodovil Hernandes tomada pelo mato, em Ubatuba Imagem: Edson Lopes Jr./UOL

Área externa, com piscina e jardins, está completamente tomada pelo mato e boa parte do telhado não existe mais. Em 2016, cerca de 500 metros da casa foram demolidos por determinação da Justiça. O quarto do estilista e parte da cozinha foram destruídos.

Pelé

Fachada da mansão que pertencia a Pelé Imagem: Reprodução/Gazeta Esportiva

Uma mansão que pertencia a Pelé, no Guarujá, também no litoral de SP, está abandonada há mais de um ano. Os funcionários que faziam a manutenção da casa foram demitidos pouco tempo depois da morte do rei do futebol, em dezembro de 2022.

Imóvel, avaliado em R$ 8 milhões, soma uma dívida de R$ 452.102,54 de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) junto à prefeitura da cidade e pode ir a leilão.