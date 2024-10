Palco de festas e muito luxo: como era mansão de Hebe que está em 'ruínas'

Lélio construiu a casa para morar com a minha mãe depois que eles se casaram e foi muito bem vivida. Mas, em 2000, quando ele morreu, nos mudamos de lá e a propriedade ficou para a família dele. Marcello Camargo, filho de Hebe, em vídeo no YouTube



Local contava com uma escada de madeira avaliada em R$ 200 mil, segundo reportagem da Record. A construção de luxo foi para atender a um desejo da própria apresentadora.

Casa contava com duas piscinas, uma coberta e outra na área externa.

Mansão em que Hebe viveu por 21 anos Imagem: Reprodução/YouTube

O imóvel chegou a ser avaliado em R$ 9 milhões.

Hebe organizou grandes festas na mansão. Ao longo de duas décadas, a apresentadora recebeu muitos famosos e personalidades da política.

Local foi invadido por dois criminosos em 1983. Eles, que escalaram um muro com mais de três metros de altura, fugiram levando joias, armas e dinheiro.