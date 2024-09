Mário Gomes dá banana, bate panela e chora antes de sair de mansão

A dívida trabalhista com cerca de 80 funcionários está avaliada em R$ 923.521 mil e é referente à empresa Mário Gomes Indústria E Comércio De Confecções LTDA, que funcionou em Rios do Oeste, no Paraná, de 1996 a 2005. Ela atuava no ramo de confecção de peças de vestuário.