Mansão de Clodovil: veja como está imóvel abandonado em Ubatuba

O Tribunal de Justiça de São Paulo negou pedido de demolição total da mansão que era de Clodovil Hernandes em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Saiba como está o imóvel.

O que aconteceu

Construída em área de preservação ambiental em Ubatuba, a mansão está abandonada desde a morte do artista, em 2009, avaliada em R$ 1,6 milhão.

Com vista para o mar, o imóvel contava com 20 cômodos na planta original, ocupando uma área de 3 mil m². Está localizado entre as praias do Meio e do Leo.