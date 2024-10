Casa de onde Mario Gomes foi despejado estava 'insalubre'; veja fotos

A casa onde morava Mário Gomes foi considerada "insalubre" após processo de vistoria. Ator foi despejado do imóvel há mais de um mês.

O que aconteceu

A equipe responsável pela vistoria do imóvel identificou diversos problemas estruturais, segundo reportagem do Domingo Espetacular. Alguns pontos da casa foram descritos como um "risco à segurança".

Uma empresa de limpeza especializada foi contratada para a vistoria. De acordo com Anderson Bragança, dono da empresa, cerca de seis caminhões de lixo foram usados para retirar entulhos do local. Ele ainda afirmou que havia grande quantidade de sujeira e ratos no local.