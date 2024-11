A Fazenda: Sidney pede desculpas a Sacha, mas peões voltam a se estranhar

Sidney: "Eu tenho os meus gatilhos com as pessoas não assumir as coisas que fazem. Agora eu consigo explicar para você o que está me incomodando e equalizar o que tem que equalizar. Agora a gente conseguiu resolver, segue o jogo".

Sacha: "(...) Você fala de algumas atitudes minhas na casa, como, por exemplo, pegar uma água que está fervendo e fazer um café sem perguntar [quem estava esquentando a água], mas você entende que eu estou numa casa em que, neste final de semana, eu acordei e saí xingado, com as pessoas batendo palma, me chamando de filho da p*ta na minha cama, você dando piscadinha?".

Sidney: "Eu, não. Eu fiz isso duas vezes. Eu estava te perturbando".

Sacha: "Se eu estou numa casa onde o seu grupo, que, naquele momento, tinha 14 pessoas, ficam me agredindo o tempo todo...".

Sidney: "Porque você tem problema com elas. Você acha que não faz nada pra ninguém, você não reconhece. É o seu jogo, só que eu acho um discurso muito maluco esse seu de 'tenho problema com 14 pessoas e não faço nada para ninguém'".

Sacha: "(...) A partir do momento em que você se acha no direito de me chamar de moleque, não me peça para ficar pedindo licença para pegar água para o café".