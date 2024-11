Yuri cobra posicionamento de Sidney, e peão explica que faz jogo individual

Sidney: "Então você admite que a provocação é proposital? Eu super entendo o que você está falando. Eu não tenho prolema com você. Todas as coisas que você citou são problemas de terceiros. Eu não vim aqui para educar ninguém. As pessoas são maiores de idade, são meus oponentes. O jogo aqui é individual. Tenho aliados, jogo contra a vontade do grupo se for bom para o meu jogo. Mas o jogo é individual. A não ser que seja uma coisa que a pessoa não consiga se defender. Se for uma coisa grave, eu vou interferir - uma pessoa machucada, seja quem for. Fora isso, eu respeito o jogo de cad aum como individual. Se o Zé falar uma coisa que eu não concordo, eu não vou levar ele para o cantinho. Ele não é meu filho. É meu oponente".

Yuri: "Mas aqui é um jogo de posicionamento".

Sidney: "É que vocês não veem meu posicionamento. Eu respeito o seu antagonismo com ele. Eu já vi ele te chamar disso, daquilo. Eu não fico reproduzindo o que ele faz".

Yuri: "Esse pensamento que vocês têm de que o Sacha manda, não existe. (...) A gente nunca oprimiu ninguém. Naquele dia que o Zé chegou gritando, eu cheguei perguntando o que estava acontecendo. Ele veio babando na minha cara. Aí veio todo mundo em cima de mim. 'Deixa o cara em paz, Yuri'. (...) As pessoas não podem passar de um nível de estresse que possa passar do ponto. Se o cara está aqui para agredir alguém, ele tem que sair fora".

Sidney: "Eu não acho necessário a gente discutir problemas de terceiros. O Sacha, pra mim, teve uma atitude muito incoerente. O nosso problema começou no início do jogo. Vocês falam que ele não tenta manipular ninguém, e eu respeito. Eu senti que o discurso do Sacha era tendencioso. Ele tendenciava a minha opinião. Se eu sigo o discurso dele, pra mim, o meu jogo vira o dele. Ele é persuasivo. No dia que teve conversa sobre a Larissa, a gente estava falando sobre votação, ele querendo falar sobre o jogo. O Sacha falou: não sei se me aproximo dela, porque não sei se pega bem lá fora".

Sidney disse que conversou com Sacha sobre o atrito envolvendo Larissa. Ele disse, porém, que Sacha afirmou não lembrar ter falado de Larissa.