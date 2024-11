Sacha e Flora discutem durante trato em A Fazenda: 'Você tem medo da Roça'

Sacha: "São as pessoas do teu grupo".

Flora: "Mas aí f*da-se! Sacha, eu sei da minha vida".

Sacha: "Duas Roças atrás, ele [Zé Love] botou o dedo na cara de vocês. 'Vocês passam pra ele!'. Sabe qual foi tua reação? 'Não, Zé, a gente não passa, não'."

Flora: "Fiquei olhando pra cara dele, não, não passo não. Eu não vou ficar discutindo com ele assim como não discuto com você. Eu já discuti com você alguma vez? Quando foi que eu levantei, botei dedo na cara, gritei com você?"

Sacha: "Eu só não entendo como você consegue ser amiga de um cara que grita assim com você."

Flora: "Mas aí é uma outra história!"