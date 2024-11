Yuri detona Albert por aliança com Zé Love em A Fazenda: 'É um hipócrita'

Yuri: "É óbvio. É isso o que a gente queria: que ele saísse logo".

Luana: "... Aí ele falou que ele se estressou e falou aquilo, mas que não é do jogo dele".

Yuri: "Eles acham que eu tenho embate com as pessoas só porque eu defendo meus amigos. Isto aqui é um jogo de posicionamento. Se eu olhar uma coisa que eu não sou a favor, com certeza eu vou entrar na briga. Naquele dia, o Zé Love veio em cima de mim. Eu falei: 'O que houve, mano?'. Ele veio me xingar. E agora vem falar que não é do jogo dele, mas está toda hora grudado com Zé Love? Esse cara é um hipócrita! Por isso eu não tenho paciência de falar com gente assim. Ele vai sempre falar que não é o jogo dele. Se é aliado dele, tem que falar: 'Isso o que você fez é errado. Gritar, ser agressivo... não é bem assim'. Eu duvido que ele tenha falado. Eles são coniventes".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Albert Bressan Antonio Chahestian/RECORD Babi Muniz Reprodução/Instagram Fernando Presto Reprodução/PlayPlus Flor Fernandez Antonio Chahestian/Record Flora Cruz Reprodução/Instagram Gui Vieira Reprodução/Instagram Gilsão Antonio Chahestian/RECORD Gizelly Bicalho Reprodução / Instagram Juninho Bill Antonio Chahestian/RECORD Luana Targino Reprodução/Instagram Sacha Bali Antonio Chahestian/Record Sidney Sampaio Divulgação Vanessa Carvalho Antonio Chahestian/RECORD Yuri Bonotto Reprodução/Divulgação Zé Love Antonio Chahestian/RECORD

